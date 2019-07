Anke (17) schrijft boek over haar leven met autisme: “Ik voel me nog vaak onbegrepen” Wouter Demuynck

08 juli 2019

19u31 1 Arendonk Op amper 17-jarige leeftijd heeft Anke Van Puijenbroek uit Arendonk met ‘Spoor ik Wel?!’ al een boek op haar naam staan. In het boek, dat vorige maand uitkwam, beschrijft ze hoe het is om te leven met autisme, want Anke voelt zich nog vaak onbegrepen.

Anke Van Puijenbroek was acht jaar toen ze de diagnose autisme kreeg. Bij haar kwam dat vooral tot uiting door het vele piekeren. “Ik stel mij heel vaak de vraag ‘wat als?’. Van iets heel klein kan ik iets heel groot maken. Ik begrijp bijvoorbeeld ook niet dat mensen boos worden, want ik snap mensen en hun emoties niet. Alles moet voor mij ook stipt op de klok gebeuren en ik haat drukke plaatsen zoals scholen en winkels. Mensen kijken me dan vaak raar aan omdat ze mij niet begrijpen”, vertelt Anke.

Van kleins af aan schreef Anke al alles op telkens ze zich slecht voelde. Na een tijd rijpte het idee om met die schrijfsels iets te doen. “Ik heb naar verschillende uitgeverijen mijn verhaal gemaild. Drie uitgeverijen stuurden iets terug en ik koos de Nederlandse uitgeverij Boekscout eruit. Op twee maanden tijd heb ik de tekst geschreven: het moest er allemaal uit. Ook tekenen is een uitlaatklep voor mij en het boek staat dan ook vol illustraties over mijn dagelijkse frustraties. Het heeft wel nog een half jaar geduurd voor het hele boek op zich af was. De uitgeverij heeft immers nog veel scheldwoorden uit de tekst moeten halen (lacht).”

Inkijk in mijn hoofd

Midden juni was het dan zover: het boek ‘Spoor ik Wel?!’ was geboren. Het doel van Anke is duidelijk. “Ik hoop dat de mensen mij hierdoor beter zullen begrijpen, maar ook andere mensen met autisme. Ik geef de lezer een kijkje in mijn hoofd.”

Het boek van 115 bladzijden heeft ze opgedeeld in verschillende hoofdstukken. “Zo zijn er over pesterijen op school, winkelen en piekeren. Ik schrijf bijvoorbeeld over hoeveel stress het nemen van de bus mij geeft omdat iedereen er door elkaar praat. Ik haat winkelen omwille van diezelfde drukte, maar festivals vind ik dan wel weer leuk omdat ik daar met andere gedachten naartoe ga. Ik hou van metalmuziek en kan me daar echt aan optrekken.”

Al 165 verkocht

Na zo’n drie weken is het boek al 165 keer over de toonbank gegaan. “Ik heb al veel positieve reacties gekregen, ook van mensen die autisme hebben”, aldus Anke, die vindt dat haar boek een zekere leemte in de literatuur opvult. “Er zijn veel boeken over autisme, maar niet op deze manier, namelijk van de persoon zelf. Ik heb het geschreven zoals ik het denk, want ik ben een flapuit. Als ik ‘godverdomme’ denk, dan staat er ook ‘godverdomme’.”

Bezig aan tweede

Inmiddels is Anke al bezig aan een tweede boek. “Het eerste boek geeft meer een kijk in het dagelijkse leven, terwijl mijn tweede boek meer zal gaan over moeilijkheden in het verleden. Bijvoorbeeld hoe moeilijk de puberjaren zijn als autist en hoe ik me altijd heb moeten doorvechten. In het onderwijs heb ik onder meer heel veel moeilijke jaren achter de rug omdat de leerkrachten me niet wilden begrijpen.”

Het tweede boek van Anke zal wellicht in de zomervakantie van 2020 uitkomen. “Al is schrijver worden geen droom voor mij. Het doel is om mensen en mezelf te helpen. In de inleiding van het tweede boek schreef ik al: ‘dit is mijn laatste boek, dus geniet ervan’. Al kan ik me altijd nog bedenken.”

Het boek ‘Spoor ik Wel?!’ is te koop op de website van uitgeverij Boekscout, bij Bol.com en bij verschillende boekhandels aan de prijs van 18,50 euro.