Afscheid van Jasper Horsting (31), die eerder deze week werd doodgereden, eindigt met oorverdovend applaus Toon Verheijen

15 februari 2020

13u26 36 Arendonk Meer dan duizend mensen hebben zaterdagmiddag afscheid genomen van Jasper Horsting. De dertiger uit Arendonk kwam eerder deze week Meer dan duizend mensen hebben zaterdagmiddag afscheid genomen van Jasper Horsting. De dertiger uit Arendonk kwam eerder deze week om het leven na een dramatisch verkeersongeval waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde . Hij werd nadien wel opgepakt. Leden van de scouts Carpe Diem vormden voor en na de afscheidsviering een erehaag. “Lieve Jasper, vlieg nu maar van de wereld weg. Elke dag een beetje dichter bij de hemel.

Jasper Horsting was een graag gezien en dat was duidelijk te merken zaterdagnamiddag in de Sint-Jozefkerk in Arendonk. Op de muziek van My Hero van de Foo Figters, live gespeeld door enkele vrienden van Jasper, werd de urne van Jasper naar voren gebracht. De scouts, de buren, de familie, de school, de volleybal en de studentenvereniging Hodena waaran Jasper ooit lid en zelfs praeses was. Allemaal mochten ze naar voren komen om kaarsen aan te steken rond de urne van Jasper. “Ons hart huilt van heimwee", klonk het bij de familie. “Heimwee naar jouw aanwezigheid op familiefeestjes. Heimwee naar de geur van de wafels waarvan jij destijds het recept had weten te bemachtigen van onze moemoe. We zouden je zo graag nog eens aanraken, maa rde heimwee doet zo'n pijn.”

“Jasper je was een vrije vogel. Lieve Jasper vlieg nu maar van de wereld weg. Elke dag een beetje dichter naar de hemel.” Nicht van Jasper

Boom planten

In zijn studententijd slaagde Jasper erin om al na één jaar praeses te worden van Hodena. Zijn makkers van toen en nu zullen hem nooit vergeten. “Je was een ontwapenend iemand. Altijd vriendelijk en goedlachs. Met de nodige dosis zelfspot ook. Maar vooral: je stond altijd voor iedereen klaar. ‘Den Hosti’, een en al gedrevenheid. Je hebt veel voor elk van ons betekend. Je bent echt een gouden gast”, vertellen enkele leden van Hodena. Ook de Vrije Technische Scholen van Turnhout waar Jasper les gaf zal hem missen. “Wij kwamen graag naar school door jou”, vertellen twee leerlingen. “We danken je echt voor de fijne tijd die we dankzij jou daar hebben gekend.” Directeur Frank belooft zelfs dat er een boom zal aangeplant worden die Jaspers naam krijgt. “We missen je enthousiasme. Jij kon als geen ander leerlingen stimuleren. Je had een groot hart voor je leerlingen en zij ook voor jou. “

Broer en zus

De meest beklijvende woorden kwamen op het laatst van zus Sien. “Gij een zus van de Jasper? Dat zou je ook niet zeggen. Hoe vaak heb ik dat wel niet gehoord en ergens klopt het ook wel. Jij bent iemand met duizend talenten. Jij leeft vollen bak. Jij had plezier als de anderen plezier hadden. Je brengt mensen samen, zelfs vandaag nog. Hoe doe je dat toch. Jij hebt er altijd voor gezorgd dat niemand iets te kort kwam. Toen we alle twee uit huis waren, werden we eigenlijk twee handen op één buik. Regelmatig stuurden we berichtjes naar elkaar over een receptje of een lekker drankje. Ik proost vandaag op u. En ik beloof: in het juiste glas. En drink jij nu maar een Duveltje daarboven. Die zal er wel klaar staan.”

Waarop een nicht van Jasper de dient afsloot met de mooie woorden. “Jasper je was een vrije vogel. Lieve Jasper vlieg nu maar van de wereld weg. Elke dag een beetje dichter naar de hemel.”