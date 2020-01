Exclusief voor abonnees 5x uit in de Kempen: winterfeest, winterconcert, winterbar Onze tips voor het weekend van 10 tot 12 januari AMK

10 januari 2020

09u00 0

Winterfeest - Arendonk

Op zaterdag 11 januari gaat 2020 vurig van start in Arendonk met de achtste editie van het Winterfeest! Hapjes, drankjes, vurige animatie, sfeervolle muziek: het Winterfeest is niet zómaar de zoveelste kerstboomverbranding. Van 19 uur tot 20 uur staat de Firebooth op het programma: kies je favoriete vuurattribuut met Mister Jack, en leg mooie, winterse foto’s vast. Om 21:30 uur start The All-Star Wedding Band: een knotsgekke rock-coverband met veel humor en show. Je bent welkom op het Winterfeest vanaf 18 uur op de parking van Deroissart (Vrijheid 29).

