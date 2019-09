“Papa heeft me gebokst” - Koppel riskeert celstraf voor geweld tegen jonge kinderen Jef Van Nooten

10 september 2019

14u19 1 Arendonk Een voormalig koppel uit Arendonk stond dinsdag terecht voor slagen en verwondingen aan hun kinderen. “Papa heeft me gebokst”, verklaarde het oudste kind (6) tijdens het verhoor aan de politie. “Als ik dronken ben, besef ik niet hoe hard ik klets”, verweert de man zich.

Intussen zijn D.M. (29) en I.R. (27) geen koppel meer. Dat waren ze wel toen in september 2018 op school blauwe plekken werden vastgesteld bij het zoontje van I.R.

Toen de vrouw er mee geconfronteerd werd, biechtte ze meteen op dat die waren toegebracht door haar vriend. Zelf verklaarde ze onschuldig te zijn, maar volgens haar 6-jarig zoontje kreeg hij ook slaag van zijn moeder. Net zoals zijn twee zusjes. “De kinderen – 2, 4 en 6 jaar – zijn zeer jong. Ze zijn in een belangrijke ontwikkelingsperiode van hun leven geconfronteerd met veel geweld”, zegt de advocate die namens de kinderen is aangesteld. “Ze verblijven nu in een pleeggezin, maar hebben hechtingsproblemen.”

Tegen moeder I.M. vorderde het parket een gevangenisstraf van 12 maanden. Haar ex-vriend riskeert 20 maanden cel.

Schuldig verzuim

De moeder van de kinderen blijft erbij dat ze haar kroost nooit geslagen heeft. Voor schuldig verzuim pleit ze wel schuldig. “Ze had eerder hulp moeten zoeken toen ze het geweld opmerkte, maar had schrik voor haar vriend”, zegt haar advocaat.

Die vriend, D.M., is in het verleden al eens veroordeeld voor geweld op zijn eigen kind. Hij minimaliseert de feiten en zegt dat hij maar twee keer een klets heeft gegeven. “Maar ik drink veel. En als ik dan klets, weet ik niet hoe hard ik klets.” Zijn advocate stelt voor om zijn straf te koppelen aan een begeleiding voor zijn alcohol- en agressieprobleem.

Vonnis op 8 oktober.