Zwarte vlaggen tegen Ventilusproject tijdens Binck Bank Tour CDR

13 augustus 2019

17u39 3 Ardooie Het actiecomité Leefbaar E403 heeft zwarte vlaggen gehangen langs het parcours van de BinckBank Tour in Ardooie en Lichtervelde. Het verzet zich al maanden tegen de hoogspanningslijn van het Ventilusproject langs de snelweg.

“We willen tonen dat we nog wakker zijn en nog altijd niet te vinden zijn voor de nieuwe hoogspanningslijn. De enige optie is voor ons gelijkstroom ondergronds”, vertelt Francky Snaet van het actiecomité. “We hebben vijftig zwarte vlaggen gehangen en daarnaast brachten we met stoepkrijt de boodschap ‘Hier geen hoogspanning’ op de weg en plaatsten we verreikers met grote spandoeken. We willen dat ons verzet tegen de hoogspanning ook nationaal weerklank krijgt. Daarom willen we ook door de helikopters die de wielerwedstrijd in beeld brengen opgemerkt worden. Daarom hebben we een zeil van vijftien op acht meter geïnstalleerd met een boodschap tegen de hoogspanning langs de weg en zetten we diezelfde boodschap ook uit met 150 balen stro. Het is nu al zeker dat onze actie niet onopgemerkt blijft, want we kregen al telefoon van de gerechtelijke politie. Ze wilden weten of we van plan zijn de wedstrijd te verstoren, maar dat is voor ons niet aan de orde. We willen gewoon ons standpunt duidelijk maken. Binnenkort zitten we opnieuw samen om nieuwe acties te plannen.”