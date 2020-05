Zondagsmarkt herstart met reeks veiligheidsmaatregelen CDR

20 mei 2020

07u55 0

De Ardooise wekelijkse markt, die deze maand z’n zevende verjaardag viert, start op zondag 24 mei opnieuw op. Omdat je er veilig zou kunnen shoppen wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld zodat de bezoekers elkaar niet kruisen. Bij de ingang van de markt en bij ieder marktkraam wordt handgel voorzien om goede handhygiëne te garanderen en het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden. Elke marktkramer zal er zelf voor zorgen dat een veilige afstand wordt gerespecteerd voor z’n eigen kraam. Er mag enkel individueel gewinkeld worden. Uitzonderingen hierop zijn volwassenen die de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen. Bovendien mag je niet langer dan noodzakelijk shoppen. Het is niet toegelaten ter plaatse voeding of dranken te nuttigen en er worden dan ook geen proevertjes aangeboden. Tot slot zullen de marktkramers en hun personeel een mondmasker dragen tijdens het uitbaten van hun kraam.