Zeventigers over de kop bij botsing op kruispunt, allebei lichtgewond LSI

22 juni 2019

20u31

Bron: LSI 0 Ardooie Bij een verkeersongeval in Ardooie is zaterdagavond rond 19.30 uur een ouder koppel uit Meulebeke gewond geraakt. Zijn auto belandde na een botsing op het dak.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt van de Oostlaan en de Meulebeeksestraat in Ardooie. Een BMW reed op de hoofdweg van Tielt richting Roeselare en kon de Honda van Eric V. (72) en zijn echtgenote Nicole V. (71) niet meer ontwijken. Het koppel was de Oostlaan aan het dwarsen om de Meulebeeksestraat richting het centrum van Ardooie in te rijden. De Honda belandde op zijn dak. De twee inzittenden konden met hulp van omstaanders uit de wagen kruipen. Met lichte verwondingen werden ze naar het ziekenhuis overgebracht. Het 23-jarige meisje uit Oostkamp achter het stuur van de BMW raakte ook lichtgewond.