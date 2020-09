Zesdeklassers De Boomgaard op coronaproof openluchtklassen CDR

28 september 2020

De zesdeklassers van vrije basisschool De Boomgaard zijn maandag richting Durbuy vertrokken voor hun vijfdaagse openluchtklassen. Niet evident in tijden van corona. “Het was wikken en wegen en de laatste dagen wat bang afwachten of we effectief konden vertrekken door de opnieuw stijgende coronacijfers”, zegt adjunct-directeur Brecht Delaere. “Maar uiteindelijk zijn we zotcontent dat we uiteindelijk toch op de bus konden stappen. Vorig schooljaar viel namelijk ook al de Zoom@regio, een tweedaagse fietstocht, van de leerlingen weg omwille van corona.” Het programma van de openluchtklassen werd zodanig aangepast dat alles coronaproof kan verlopen. “Zo werd de treinreis vervangen door een busreis en werden enkele activiteiten ter plaatse aangepast of vervangen”, weet Brecht. “De komende dagen maken we onder meer een geschiedkundige wandeling in Durbuy, gaan we kajakken, wagen we ons aan een avonturenloop, trekken we naar een klimbos, maken we een kompaswandeling,… Verder hebben we ook een voorraad handgel en mondmaskers mee om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.”