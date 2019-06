Zesde leerjaar De Zonnebloem kampeert op ’t Ravotterke als afscheid van de lagere school CDR

De kinderen uit het zesde leerjaar van gemeenteschool De Zonnebloem namen afscheid van de lagere school met een sleep-in. Niet in hun vertrouwde klaslokaal aan de Hemelstraat maar op speelplein ’t Ravotterke langs de Stationsstraat. Omstreeks 18 uur werden ze, samen met hun slaapzak en een brede glimlach, verwacht op het terrein om samen met hun klasgenootjes en leraars nog eens te genieten van de laatste zorgeloze momenten van de lagere school na de stresserende examens. Thema van de sleep-in was flower power. Centraal op het speelplein prijkte dan ook een gepimpte hippievan. “Maar er staan ook heel wat activiteiten op de agenda”, weet juf Nele Declerck Zo organiseren we een quiz met foto’s uit de jaren ‘70 van het lerarenteam, kunnen ze zich uitleven tijdens een dansavond met muziek van toen en nu, gaan we wensballonnen oplaten, tijdscapsules maken die dan hopelijk in de toekomst tijdens een reünie opengemaakt zullen worden en natuurlijk is er straks ook een kampvuur.”