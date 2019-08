Zaterdag afscheid van vrouw die verongelukte in rolstoel VHS

14 augustus 2019

07u52 0 Ardooie In De Aster, de aula van het uitvaartcentrum Sabbe in Meulebeke, wordt komende zaterdag afscheid genomen van Marie-Thérèse ‘Trees’ Honoré. De vrouw van 70 stierf vorige week donderdagavond toen ze in Emelgem met haar rolstoel in een gracht belandde.

Trees Honoré was die avond naar D’Oude Maalderij getrokken, de huisbrouwerij langs de Ardooisestraat in Emelgem. Haar zoon en dochter traden er op, met hun band Gravel Unit. In nog onbekende omstandigheden belandde Trees Honoré achteraf, toen ze alleen op weg was naar huis, met haar rolstoel in de gracht. Dat gebeurde langs de Meulebeeksestraat in Emelgem. De vrouw kreeg de loodzware rolstoel bovenop zich, buren vonden haar. Het slachtoffer stierf ter plaatse.