Yzer Fashion viert 75ste verjaardag met totale make-over: “We gingen voor een huiselijke sfeer waar iedereen zich welkom zal voelen” Charlotte Degezelle

10 januari 2020

17u15 2 Ardooie Yzer Fashion bestaat 75 jaar. Voor zussen Els en Hilde Van Daele reden genoeg om hun modezaak in de Stationsstraat in het nieuw te steken. Na maanden van werken heropent de winkel op 14 januari de deuren en zijn er, naast een nieuw interieur, allerlei nieuwigheden te ontdekken. “We kozen voor een huiselijke sfeer, want bij Yzer Fashion kleden we iedereen”, zegt Els Van Daele.

Yzer Fashion staat garant voor duizend vierkante meter winkelplezier voor dames en heren en jong en oud. Maar het begon ooit veel kleinschaliger. “De winkel is opgestart in 1945 door Georges Tytgat en Elza De Duytsche”, weet Els Van Daele. “Ze kochten een oude garage en vormden die om tot een winkel in gordijnen, lingerie en nachtkledij. Georges en Elza waren marktkramers en combineerden die job met de winkel. Elza was een groottante van mijn moeder Simonne De Duytsche. Als meisje van 14 jaar was ze een vlotte babbelaar, wat haar een job in de winkel opleverde. In 1968 trouwde ze met mijn vader Luc Van Daele. Vanaf dan drukte ze langzaam maar zeker haar stempel op de winkel. Met het geld en de steun van haar oom kocht ze in Brussel vijf kleedjes, die ze in een week tijd wist te verkopen. Vervolgens kocht ze tien kleedjes en zo ging de bal aan het rollen. Jaren later nam ze de winkel over. Mijn zus en ik hadden aanvankelijk weinig met de zaak. We hebben er zelfs geen dag gewerkt als jobstudent. Maar na onze studies kozen we uiteindelijk toch beiden voor Yzer Fashion.”

Verbouwingen

Simonne had nooit durven dromen dat Yzer Fashion zou uitgroeien tot de gevestigde waarde die de winkel nu is. Zeker de afgelopen decennia is de modezaak uit haar voegen gebarst en is Yzer Fashion zich steeds opnieuw blijven heruitvinden.

“In 1998 voerden we de eerste grote verbouwing uit door het middenste deel van de winkel volledig aan te pakken. In 2004 breidden we uit met een jongerenafdeling. Dat betekende een echte boost voor de winkel. In 2008 volgde een nieuwe uitbreiding. Mama overleed helaas net voor de opening, maar papa is nog altijd actief in de zaak. Hij neemt de boekhouding voor zijn rekening.”

Ingrijpende werken

2020 wordt een feestjaar voor Els en Hilde. In november 2019 startten ze met ingrijpende werken, die hun winkel een nieuw gezicht hebben gegeven. “De plannen voor de make-over sudderden al langer, maar kwamen plots in een stroomversnelling. We verruilden de strakke look van de winkel voor een gezellige en huiselijke sfeer waar iedereen zich welkom zal voelen. We creëerden onder andere een nieuwe schoenencorner, een zithoek, vernieuwden de etalages, schilderden, kozen nieuw meubilair,... De werken zijn in fases uitgevoerd, maar uiteindelijk bleef de winkel toch twintig dagen gesloten.”

Mode tiendaagse

Op dinsdag 14 januari kan iedereen de vernieuwde modezaak ontdekken. “De grote heropening, inclusief verjaardagstaart, is gepland op onze ladiesnight op 6 februari. Dat is meteen ook het startschot voor onze mode tiendaagse. Naar aanleiding van onze verjaardag delen we trouwens aan onze klanten ook verjaardagskaarten uit waarmee ze vrienden en kennissen kunnen verrassen op een kortingsbon van tien euro. Andere nieuwigheid is dat we voortaan niet meer elke zondag open zullen zijn, maar specifieke shoppingzondagen zullen inlassen.”

Moeite doen

Het is duidelijk. In tijden van internetshoppen geloven Els en Hilde nog volop in hun winkel. “Onze klanten moeten echt moeite doen om tot hier te komen. Yzer Fashion ligt niet in een winkelstraat waar je door kunt flaneren en hier en daar even binnenlopen. Maar we belonen hen daarvoor met gemeende vriendelijkheid, gedegen advies, een goeie retouchedienst die echt maatwerk levert, gratis parking en een aanbod waarmee we werkelijk iedereen van top tot teen, uitgezonderd de lingerie, kunnen kleden”, besluit Els Van Daele.

Meer info op www.yzerfashion.be.