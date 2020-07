WZC Sint-Vincentius schroeft bezoekregeling terug CDR

24 juli 2020

Door het opnieuw oprukken van Covid-19 verstrengt het Ardooise WZC Sint-Vincentius de bezoekmaatregelen. De kamerbezoeken worden er tijdelijk opgeschort en vanaf maandag moet het bezoek opnieuw plaatsvinden in de cafetaria. Per bewoner of koppel bewoners zijn er twee externe bezoekers welkom. Dit tussen 14 en 17 uur in vijf afgebakende zones van de cafetaria en het cafetariaterras. Social distancing en chirurgische mondmaskers zijn verplicht en een bezoek duurt maximaal 45 minuten. Tijdens het bezoek kan er een consumptie besteld worden bij de vrijwilligers in de cafetaria. Tijdens regenvrije dagen blijven wandelingen op het terrein van Open Kring en het klooster ook mogelijk. Zowel voor een bezoek als voor een wandeling moet er wel een afspraak gemaakt worden. Dit kan elke werkdag tussen 8 en 12 op 051/74.02.67.