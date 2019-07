Woning onder de rook bij brandje door asfalteringswerken Alexander Haezebrouck

14 juli 2019

18u38 0

Een woning op het Dorpsplein in Koolskamp kwam vrijdagavond plots onder de rook te staan door een brandje na asfalteringswerken. Naast de woning wordt een nieuwbouw met appartementen afgewerkt. Arbeiders hadden eerder die dag asfalteringswerken uitgevoerd. Een houtblokje dat in de buurt lag, was daardoor beginnen smeulen. De rook daarvan ging binnen in de woning naast de nieuwbouw. De bewoonster sloeg alarm toen ze merkte dat er rook in haar woning kwam. De schade bleef erg beperkt, niemand raakte gewond.