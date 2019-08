Wielerfans op post voor BinckBank Tour CDR

13 augustus 2019

17u59 3 Ardooie Ardooie was dinsdagmiddag de eindbestemming van de tweede etappe van de BinckBank Tour. Heel wat wielerliefhebbers zagen hoe Sam Bennett de snelste was in een massasprint en voor een tweede dag op rij de overwinning op zijn naam schreef.

Traditioneel bouwde Ardooie een feestje op deze sportieve hoogdag, al was er wel iets minder volk dan de voorbije jaren. Vermoedelijk hadden de mindere weersvoorspellingen hier wel wat mee te maken, maar uiteindelijk bleef het bijna heel de middag droog. Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) spreekt alvast van een topdag. “Het is meer dan goed. We hebben geluk met het weer en er is veel volk op de been.”

De toeschouwers situeerden zich vooral aan de Markt en aan de eindmeet in de Stationsstraat, waar ook Siebe Vandepitte en Tjorven Verhelst een plekje aan de nadarhekken wisten te veroveren. “Ja, we zijn best vroeg gekomen omdat we de koers graag eens van dichtbij wilden zien”, vertelt het duo. “Het is een indrukwekkende organisatie die wel voor sfeer zorgt. Wie voor ons mag winnen? Maakt niet uit, maar liefst een Belg.” Die wens werd met de overwinning van Bennett deels ingevuld. De Ier is namelijk geboren in Wervik.