Wezefeesten brengen bewoners de Weze samen

01 augustus 2019

De Wezefeesten zijn op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus aan hun 56e editie toe. Doel van de festiviteiten blijft het samenbrengen van de wijkbewoners. De aftrap van de feesten wordt op vrijdag 9 augustus om 18.30 uur gegeven met de diepvriesgroentenkaarting. Op zaterdag 10 augustus zijn de 60-plussers van de Weze om 15 uur welkom voor koffie en gebak. Vanaf 16 uur staat de Wezerun op de agenda met een kidsrun, een jogging en een prestatieloop. ’s Avonds om 21 uur is er nog een optreden en een dj set van Partytrooperz. Op zondag 11 augustus ligt de focus op gezellig samenzijn met om 12.30 uur een barbecue en vanaf 14 uur een gezinsfietszoektocht. Alle activiteiten vinden plaats in en rond de feesttent in de Wezestraat. Meer op www.wezefeesten.be.