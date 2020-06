Vrouw valt in regenput en verdrinkt VHS

10 juni 2020

In de Mispelstraat in Ardooie is woensdagmorgen een vrouw op leeftijd in de regenput achter haar woning terechtgekomen. Haar echtgenoot deed de ontdekking toen hij terug thuiskwam van een bezoek aan de kapper. De brandweer was snel ter plaatse, de kazerne is amper enkele honderden meter verderop. De brandweermannen konden het slachtoffer snel op de begane grond brengen. De vrouw werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is ze kort nadien overleden. De grote ontplooiing van hulpdiensten lokte nogal wat mensen op straat.