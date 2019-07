Vrijwilligers voor maaltijdbedeling gezocht CDR

10 juli 2019

Het OCMW is op zoek naar vrijwilligers om maaltijden te bedelen tussen 9 en 12 uur. Met de OCMW-wagen trek je van klant naar klant en dit vooral in verlofperiodes of bij ziekte van personeelsleden en /of andere vrijwilligers. Er is een vergoeding voorzien. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Brenda Bauwen via 051/74.03.73 of b.bauwen@ardooie.be.