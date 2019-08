Vrachtwagen met 210 varkens kantelt tegen woning en op auto Alexander Haezebrouck

09 augustus 2019

07u59 24 Ardooie In de Lichterveldestraat in Koolskamp is in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 4 uur een vrachtwagen met zo’n 210 varkens gekanteld. De vrachtwagen belandde op een geparkeerde Mercedes en tegen de gevels van enkele woningen. In de straat liep het plots vol met varkens.

De bestuurder van de vrachtwagen was onderweg naar het slachthuis toen het in de Lichterveldestraat plots mis ging. De vrachtwagen ging plots kantelen en belandde op een geparkeerde Mercedes en tegen de gevels van enkele woningen. “Plots liep het in de straat vol met varkens”, vertellen buurtbewoners die wakker schrokken van de klap. De hulpdiensten snelden ter plaatse en ook mensen van de firma van het transportbedrijf van de varkens kwamen helpen om de dieren zo snel mogelijk over te laden naar een andere vrachtwagen. De varkens werden nadien afgevoerd naar het slachthuis waar beslist wordt welke dieren nog goed zijn voor consumptie. De buurtbewoners zijn de vele ongevallen in hun straat beu. “Er wordt hier véél en véél te snel gereden”, klinkt het. “Deze vrachtwagen mag hier eigenlijk niet passeren, daar staat een bordje voor, maar ze negeren het massaal.” Door het ongeval is de Lichterveldestraat in Koolskamp urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.