Vrachtwagen met 210 varkens kantelt tegen woning en op auto, bestuurder is rijbewijs kwijt “Plots liep onze straat vol met varkens” Alexander Haezebrouck

09 augustus 2019

07u59 282 Ardooie In de Lichterveldestraat in Koolskamp is in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 4 uur een vrachtwagen met zo’n 210 varkens gekanteld. De vrachtwagen belandde op een geparkeerde Mercedes en tegen de gevels van enkele woningen. “We hoorden een klap en toen we buiten gingen kijken liep de hele straat vol met varkens”, vertellen buurtbewoners.

De bestuurder van de vrachtwagen was onderweg naar het slachthuis toen het in de Lichterveldestraat plots mis ging. De bestuurder scheurde in de bebouwde kom aan maar liefst 89 kilometer per uur met zijn varkens. In een flauwe bocht naar links liep het dan ook totaal verkeerd. De vrachtwagen ging plots kantelen en belandde op een geparkeerde Mercedes en tegen de gevels van enkele woningen. “Plots liep het in de straat vol met varkens”, vertellen buurtbewoners die wakker schrokken van de klap. De hulpdiensten snelden ter plaatse en ook mensen van de firma van het transportbedrijf Dekeyser van de varkens kwamen helpen om de dieren zo snel mogelijk over te laden naar een andere vrachtwagen. “Ook alle wakkere buren hebben zoveel mogelijk geholpen om de varkens zo snel mogelijk terug bij elkaar te krijgen, want ze liepen werkelijk overal in het rond.” De varkens werden nadien afgevoerd naar het slachthuis waar beslist werd welke dieren nog goed zijn voor consumptie.

Bestuurder reed te snel en mocht er niet rijden

De bestuurder van de vrachtwagen beging twee overtredingen. Hij reed maar liefst 89 kilometer per uur in de bebouwde kom en vrachtwagens mogen niet door het centrum van Koolskamp rijden, dat is aangeduid met verkeersborden. De politie trok het rijbewijs van de chauffeur in voor de periode van vijftien dagen. “Dit is al mijn derde auto die perte totale geraakt door een dergelijk ongeval”, vertelt slachtoffer Thierry V. “En ik woon hier ondertussen zo’n 16 jaar. De eerste keer vloog een auto uit de bocht tegen mijn auto, de tweede keer werd mijn auto meegesleept door een oplegger die passeerde en nu dit. We zijn die vele ongevallen hier beu. Gelukkig is het mijn laatste week verlof en staat mijn auto voor de deur, anders was ik nog aan het werken. Nu heeft mijn auto de klap opgevangen en valt de schade aan het huis mee. Ik mag er niet aan denken dat die vrachtwagen in ons huis zat terwijl mijn echtgenote en zoontje lagen te slapen. Ik plaats met opzet mijn auto voor de deur omdat ik liever heb dat ze mijn auto perte totale rijden dan dat ze in mijn gevel zitten. We willen ons huis al langer eens renoveren, maar na opnieuw dit meegemaakt te hebben zou ik het liever verkopen, maar wie gaat zoiets willen op deze locatie?” Burgemeester Karlos Callens beaamt het probleem. “Het probleem is dat het een gewestweg is en dat we als lokaal bestuur niet zoveel kunnen doen. Toch hebben we er al voor gezorgd dat zwaar verkeer er niet door mag, wat deze chauffeur genegeerd heeft. We zorgen ook voor snelheidscontroles door de politie, maar je kan niet blijven controleren natuurlijk. Zowel de buurtbewoners als het gemeentebestuur hebben de bevoegde minister al aangeschreven in het verleden, zonder succes. Ik zou niet weten wat we nog meer kunnen doen.”