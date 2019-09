Voorzitter sportraad: “Gewezen schepen Chantal Van de Vyvere nu ook sportief gedumpt” VDI

16 september 2019

16u55 2 Ardooie Nadat ze eerder al uit de partij Groep 82 werd gezet en verder als onafhankelijke zetelde, is Chantal Van de Vyvere nu ook niet langer welkom als ‘voor-loper’ op de scholenveldloop. Tot ongenoegen van voorzitter Mario Olivier, die het een “te verregaande bemoeienis van het schepencollege” vindt.

“Tijdens de sportraad van 11 september bespraken we de organisatie van de scholenveldloop”, doet de voorzitter zijn relaas. “Daar is beslist om als ‘voor-lopers’ dezelfde mensen als de vorige jaren aan te spreken, waaronder ook Chantal Van de Vijvere. Die mensen lopen letterlijk vooraan tijdens die loopwedstrijd. Nu vernemen we dat het schepencollege zich verzet tegen haar verdere aanstelling. Als voorzitter meen ik dat dit een te verregaande bemoeienis van het college is en dit om partijpolitieke redenen die niet thuis horen in het beleid van onze sportraad. In het verleden maakte niemand bezwaar tegen haar aanwezigheid en ze deed haar taak voortreffelijk. Deze beslissing is voor ons onaanvaardbaar. Blijkbaar is deze gewezen schepen nu ook sportief gedumpt.”

Burgemeester Karlos Callens (Groep82) ontkent dat het zo liep. “Wie er voorloopt in de veldloop wordt uitsluitend door de sportraad bepaald. Stellen dat het schepencollege hier een beslissing in zou genomen hebben verwondert ons ten zeerste”, reageert hij kort.