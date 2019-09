Voortaan eenrichtingsverkeer in Ardooisestraat CDR

03 september 2019

De gemeenteraad besliste om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Ardooisestraat in Koolskamp. Dit om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen want de Ardooisestraat is de thuishaven van basisschool De Horizon. Voortaan kan je de Ardooisestraat enkel nog inrijden komende van de Kloosterstraat en de Lichterveldsestraat.