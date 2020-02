Vlaamse overheid pakt watergladheid E403 in Ardooie aan CDR

05 februari 2020

15u43 1 Ardooie Om het risico op watergladheid op de snelweg E403 in Ardooie in te dijken, voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit aan het wegdek.

Aquaplaning was de voorbije jaren te vaak de oorzaak van ernstige ongevallen. Door een extra zaagsnede aan te brengen, moet het water sneller kunnen afgevoerd worden van de verharding. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

De afgelopen tien jaar gebeurden op de E403 in Ardooie minstens veertien zware ongevallen. Daarbij vielen drie doden, zeven zwaargewonden en zes lichtgewonden. Aquaplaning lag aan de basis van minstens zes ongevallen. “In 2013 en 2014 is een zaagsnede in het wegdek aangebracht”, weet Maertens. “Dit moest zorgen voor een snellere afvoer van het regenwater. Daarnaast werden langs de snelweg borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor de kans op aquaplaning. Eind vorig jaar was er helaas een nieuw dodelijk ongeval. Dat is voor AWV nu de aanleiding om een extra zaagsnede aan te brengen. Het is in elk geval aangewezen om de waterstand op dit deel van de snelweg ook in de toekomst op te volgen en maatregelen te nemen bij nieuwe problemen.”