Vlaamse centen voor veiliger schoolomgevingen in Ardooie, Staden en Wingene CDR

08 juli 2020

15u34 0 Ardooie Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert 150.000 euro om 28 schoolomgevingen in acht gemeenten veiliger te maken.

“Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we samen met de steden en gemeenten de veiligheid van de schoolomgevingen in Vlaanderen verhogen. Kinderen moeten zich veilig naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt minister Peeters.

In de Mandelstreek zijn er centen voor de gemeenten Ardooie, Wingene en Staden. Ardooie krijgt 23.092,95 euro om de omgeving van vier scholen aan te pakken. Staden krijgt 25.000 euro voor het beveiligen van één schoolomgeving en Wingene mag rekenen op 19.234,10 euro voor de aanpak van drie schoolomgevingen. Het is de bedoeling dat het geld gebruikt wordt voor snel uitvoerbare ingrepen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de omgeving van de schoolpoort ten goede komen.