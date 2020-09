Vijf chauffeurs PostNL ei zo na op de vuist in depot: politie moet twee keer tussenkomen VHS

12 september 2020

11u28 0 Ardooie In het gloednieuw depot van postbedrijf PostNL in Ardooie is het net niet tot een gevecht gekomen tussen verschillende chauffeurs. De politie moest tussenkomen, tot twee keer toe.

Om een nog onbekende reden kregen een vijftal chauffeurs het donderdagvoormiddag met elkaar aan de stok. Dat gebeurde in het depot van PostNL langs de Nijverheidsstraat in Ardooie, vlakbij de vroegere vestiging van de industriële bakkerij Farrazijn. Een aantal collega’s van de ruziënde werknemers kwamen tussen om de gemoederen te bedaren maar slaagden daar niet in. Daarop werd de politie gebeld. Die snelde met drie combi’s en een anoniem voertuig ter plaatse en kreeg de situatie snel onder controle. De kemphanen werden tot rust gebracht. Maar de wrevel bleef sluimeren en laaide nog diezelfde voormiddag weer op, waardoor de politie nog eens ter plaatse moest komen. Enkele medewerkers van PostNL kregen een proces-verbaal aan de broek.