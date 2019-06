VIDEO. Cultuurkapel De Schaduw zet de zomer in met een plons CDR

19 juni 2019

Cultuurkapel De Schaduw sluit op zondag 30 juni hun seizoen af met het gratis evenement Waterkant. “Het seizoen afsluiten en de zomer inzetten gaan bij ons hand in hand”, vertelt Jonah Muylle van De Schaduw. “De vijver vlakbij onze cultuurkapel vormt de ideale setting voor een aperitiefje, een barbecue, een picknick, een optreden en veel gezellige babbels. Wij voorzien drankjes en barbecues. Iedereen kan dus gerust zelf een stukje vlees meebrengen om op de rooster te leggen. Voor de kinderen voorzien we klim-, klauter-, vaar-, spring- en schommelmogelijkheden. We raden ook iedereen aan om hun zwemgerief mee te brengen.” Waterkant start om 11 uur. Vanaf de cultuurkapel langs de Wezestraat 32 staan pijltjes die de weg wijzen naar de vijver.