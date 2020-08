Verkeer over één rijkstrook op N37 door aanleg geluidsarm asfalt CDR

27 augustus 2020

16u40 0

Vanaf maandag 7 september starten grote onderhoudswerken op de N37 Ring op het grondgebied van zowel Pittem als Ardooie. Tussen de N50 en de Tieltstraat wordt het versleten wegdek vervangen door geluidsarm asfalt. Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de N37 Ring in beide richtingen mogelijk, maar over één rijstrook in plaats van twee. Er zijn 104 werkdagen voorzien.