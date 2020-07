Verkaveling betekent definitief einde voor Plaatsemolen maar molenstenen worden bewaard Charlotte Degezelle

23 juli 2020

15u04 0 Ardooie Ontwikkelaar Hyboma maakt plannen voor een groot bouwproject met 62 loten op de weilanden tussen de Steenstraat, Diksmuidse Boterweg en de M. Maertensstraat. Hiervoor moeten ook de restanten van de Plaatsemolen verdwijnen wat voor ongerustheid zorgt in Koolskamp. Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) garandeert dat de molenstenen bewaard blijven.

Als het van ontwikkelaar Hyboma afhangt, dan groeit Koolskamp de komende jaren stevig aan. In de schaduw van de watertoren willen zij een nieuwe verkaveling goed voor 62 loten, en met een uitbreidingszons voor 18 loten, realiseren. De nieuwe verkaveling, die Het Molenhof gedoopt werd, zou ontsloten worden via de Steenstraat, Diksmuidse Boterweg en de M. Maertensstraat. De aanvraag van hun omgevingsproject omvat ook de sloop van de restanten van de Plaatsmolen aan de Molenstraat. De Plaatsmolen gaat terug tot in de 15e eeuw en was een staakmolen op en torenkot. In 1918 werd de molen gedynamiteerd door de Duitsers en niet heropgebouwd. Op vandaag herinneren alleen nog enkele ruïneuze muren en de molenstenen aan de Plaatsmolen en die dreigen straks ook te verdwijnen. Dat valt niet in goede aarde bij een Koolskampenaar die anoniem de pers contacteerde. “In het verleden werden al verschillende gebouwen gesloopt die deel uitmaken van de Koolskampse identiteit. Nu blijkt dat ook de restanten van het torenkot van de Plaatsmolen er moeten aan geloven”, klinkt het. “Een medewerker van het Agentschap Onroerend Erfgoed liet weten dat het aan het gemeentebestuur is om te beslissen of dit blijft of verdwijnt. Maar het is al langer geweten dat er geen erfgoedbeleid gevoerd wordt in Ardooie waardoor er nog maar weinig zaken zijn die ons herinneren aan het Koolskamp van voor 1977. Ik pleit alvast voor het behoud van de restanten van de Plaatsmolen.”

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) reageert: “Er is op vandaag nog heel weinig te zien van de Plaatsmolen. Wij zijn van plan om het bewaren en beschermen van de molenstenen als voorwaarde op te nemen zodat die op termijn een definitieve plek krijgen in de nieuwe verkaveling.” Het openbaar onderzoek omtrent de verkaveling loopt nog tot en met 18 augustus. Tot dan kan er bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Zij nemen uiterlijk tegen 23 oktober een beslissing in het dossier.