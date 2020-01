Verenigingen meten zich tijdens 21ste interverenigingenquiz CDR

08 januari 2020

15u38 0 Ardooie Op vrijdagavond 21 februari organiseert KWB Ardooie voor de 21ste keer een interverenigingenquiz, waar plaatselijke verenigingen het tegen elkaar kunnen opnemen.

KWB deelt op die avond niet minder dan 500 euro cash uit aan de winnende ploegen en drie lucky losers. Daarnaast gaat geen enkele deelnemer met lege handen naar huis. Er wordt zelfs een ballonvaart verloot onder de deelnemers. Het publiek kan gratis deelnemen aan de publieksquiz en zo ook kans maken op een ballonvaart. Wie zijn of haar vereniging wil komen aanmoedigen is van harte welkom om 20 uur in de evenementenhal De Ark in Ardooie. De inkom is volledig gratis ! Verenigingen die zich willen inschrijven kunnen terecht bij Koen Claus via 051/74.49.13 of via kwbardooie@hotmail.be.