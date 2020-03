Vastgoedkantoor Verjon doneert 20 gelaatsmaskers aan personeel WZC Sint-Vincentius Charlotte Degezelle

30 maart 2020

Ardooie Vastgoedkantoor Verjon heeft maandagmiddag 20 gelaatsmaskers aan Open Kring vzw geschonken.

De maskers zullen gebruikt worden door het personeel van woonzorgcentrum Sint-Vincentius om zichzelf en de bewoners nog beter te beschermen tegen het coronavirus. “Via Femma Ardooie had ik vernomen dat het woonzorgcentrum op zoek was naar extra beschermingsmateriaal in deze barre coronatijden”, vertelt zaakvoerder Jonas Vermeersch. “Het personeel zet zich dag in, dag uit in om de beste zorgen te geven aan de bewoners maar vandaag gaat dit gepaard met de nodige risico’s. Daarom wilden wij ook graag onze duit in het zakje doen. Ik bestelde 20 gelaatsmaskers die een bescherming van het volledige gezicht garanderen en ging die vandaag afgeven in het rusthuis aan de Kortrijksestraat. De gift werd er heel warm onthaald. Hopelijk maken we zo toch een klein verschil.”