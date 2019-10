Van een dosis Tomorrowland tot babyborrel: vijf redenen om de 39ste Sint-Maartensstoet te bezoeken Charlotte Degezelle

28 oktober 2019

09u27 2 Ardooie De 39ste Sint-Maartensstoet op zaterdag 9 november wordt er opnieuw eentje om in te kaderen. Het Sint-Maartenscomité kiest dit jaar niet alleen voor vernieuwing, hoogstaande animatie in de rand maar gaat ook in op enkele wensen van de grote kindervriend zelf. Wij lijsten de vijf ultieme redenen op waarom je dit jaar zeker van de partij moet zijn.

• Ministoet en babyborrel voor Maartijntje

Heel veel wil het Sint-Maartenscomité er nog niet over kwijt, maar Sint-Maarten krijgt dit jaar gezelschap. “Sint-Maarten schreef ons dit jaar een brief met de mededeling dat hij graag een Maartijntje wou”, vertelt Kurt Priem, ondervoorzitter van het Sint-Maartenscomité. “Die wens zullen we vervullen, maar wie of wat Maartijntje is, blijft voorlopig geheim.” Sint-Maarten maakt op zaterdag 9 november z’n intrede om 14.15 uur tijdens de kindernamiddag in de tent. “Voor het eerst ooit zal er aan de tent dan ook een ministoet vertrekken”, weet Kurt. “Iedereen is ’s namiddags trouwens ook welkom op de babyborrel van Maartijntje.” Geheimzinnigheid alom dus. Maar wat wel zeker is, is dat de kindernamiddag al om 13.30 uur start en dat de kinderen zich zullen amuseren met onder meer Mike De Clown, de Fanfakids en de zang en dans van Boembox.

• Internationale straatanimatie met Tomorrowlands randje

Vanaf 16.30 uur, een halfuurtje voor de start van de eigenlijke stoet, kan je op en rond de Markt genieten van internationale straatanimatie van een uitzonderlijk niveau. “Dit jaar mogen we uitpakken met één van de spectaculairste acts die we ooit programmeerden. Moving Poles was eerder al te zien op Tomorrowland. Drie figuren zullen van hoog op de lucht, op flexibele palen, het publiek betoveren”, weet Kurt. “Verder verwelkomen we de Ganzenfanfare want Sint-Maarten is niet voor niets de beschermheilige van de ganzenhoeders. Op zijn vraag zullen de ganzen trouwens in de namiddag even opduiken tijdens de kindernamiddag. Ook het kuisgepuis van Bonpardon en de Vlammende Riksja zorgen voor animatie net voor de stoet zelf.”

• Traditie

Aan de vooravond van de 39ste editie mag de Sint-Maartensstoet gerust een echte Ardooise traditie genoemd worden. Maar die omvat ook verschillende elementen die je niet kan of mag wegdenken. Zo is de Sint-Maartensavondwandeling op vrijdag 8 november aan de 20ste editie toe, en opnieuw uitverkocht. Andere vaste waardes zijn het verbranden van Pietje Pek door de brandweer, dit op zaterdag 9 november om 21 uur in het Volkspark, en de Bietenwedstrijd voor de kinderen. “Dit ondertussen voor de 31ste keer”, weet Kurt. “De Bietenwedstrijd is een echt stukje Ardooise folklore die dankzij de Jeugdraad blijft bestaan. Vroeger trokken de kinderen met hun versierde biet van huis naar huis, nu kunnen ze er prijzen mee winnen.”

• Voor en door Ardooie

De eigenlijke Sint-Maartensstoet trekt vanaf 17 uur door de straten van Ardooie. Opnieuw worden duizenden toeschouwers verwacht. Het Sint-Maartenscomité heeft wel de aanzet voor de stoet, maar voor de invulling ervan zijn ze afhankelijk van hun dorpsgenoten. “De stoet blijft het middelpunt van de feestelijkheden, maar het zijn de verenigingen die beslissen of ze al dan niet deelnemen, tijd investeren in het maken van een kar of het aanleren van dansjes”, zegt voorzitter Stefaan Devisschere. “Ardooie staat erom bekend dat er heel veel te doen is. Dat hebben we te danken aan onze vrijwilligers, onze verenigingen”, pikt burgemeester Karlos Callens (Groep 82) in. “Zeker ook de jeugd zet zich in en dat maakt ons blij want we zien een toekomst. Onze gemeente zal niet stilvallen.”

• Nieuw concept op het Marktplein

“De marktanimatie in de tent wordt dit jaar volledig uitgebouwd”, zegt Kurt. “De tent krijgt de naam Bar Tiste en vanaf 19.15 uur organiseren we er onze eigen Ardooise vedettenparade met optredens van onze eigen Eddy Wally-imitator, Kathleen Naert en Rita Demeyere.” Verder is er na de stoet om 20 uur een optreden van Garry Hagger in de tent op het Polenplein en is er om 21.15 uur een vuurwerkshow. Het feest gaat vervolgens verder in de tent op het Polenplein met optredens van Wim & Charles, polonaisekoningin Jettie Pallettie en Dennis Cartier.

Alle activiteiten zijn gratis. Meer op www.sintmaartensstoet.be.