Vader kritiek nadat hij met vriendin en zoontje meters naar beneden tuimelt naast E403 Alexander Haezebrouck

26 december 2019

21u09 100 Ardooie Op de autosnelweg E403 ter hoogte van Ardooie is vanavond een zwaar ongeval gebeurd. Een auto met daarin een vader, zijn vriendin en een jonge tienerzoon tuimelden met hun auto een tiental meter naar beneden langs de autosnelweg. De vader is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De papa was samen met zijn vriendin en jonge tienerzoon onderweg met hun auto in de richting van Brugge toen het kort na de oprit in Ardooie omstreeks 19.30 uur helemaal fout ging. Ze werden aangetikt door een Mercedes waarvan de bestuurder even de controle over zijn stuur was verloren door aquaplaning.

De vader verloor op zijn beurt ook de controle over zijn stuur waardoor hij naar rechts uitweek. De auto maakte enkele capriolen en belandde uiteindelijk een tiental meter lager op zijn zijkant in de berm met de neus in de tegenovergestelde richting.

De jonge tienerzoon slaagde erin om zelf uit het verhakkelde voertuig te kruipen. Ook de vriendin van de vader raakte slechts licht gekwetst. De brandweer kon de vader snel uit de auto halen, zijn toestand bleek meteen een pak ernstiger. De ambulanciers gingen in de ambulance over tot reanimatie, de man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is op de E403 ter hoogte van Ardooie slechts één rijstrook vrij voor het verkeer.