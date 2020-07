Uitbater in coma na hevige cafébrand: “Christof is een vechter, hopelijk slaat hij zich er doorheen”

Ardooie

Zware brandwonden en rookvergiftiging. De balans is hard voor Christof Vande Vyver na een hevige brand in zijn café in Ardooie . “De volgende vier dagen zijn cruciaal voor zijn levenskansen”, zegt mede-uitbater Johan Laridon. “Maar zoals ik hem ken, zal hij elke strohalm grijpen om te overleven.” De brand heeft ook diepe indruk gemaakt op de brandweer. “Een van onze moeilijkste interventies ooit”, zeggen ze.