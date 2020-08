Uitbater De Groene Dreve vindt - minstens tijdelijk - andere uitdaging in de horeca Hans Verbeke

12 augustus 2020

07u45 0 Ardooie Johan Laridon (53), die ruim drie weken geleden in Ardooie bij een verschrikkelijke Johan Laridon (53), die ruim drie weken geleden in Ardooie bij een verschrikkelijke brand in het café De Groene Dreve zijn partner Christof Vande Vyver (47) verloor, is opnieuw aan de slag. Hij maakt nu deel uit van het team dat in Koekelare van eetcafé Den Doedel opnieuw een succes wil maken. “Maar het blijft de bedoeling ooit terug te keren naar Ardooie”, zegt Johan.

Laridon verloor bij de brand niet alleen zijn levensgezel maar ook zijn woning en zijn broodwinning. “En dus moest ik wel op zoek naar een tijdelijke andere job”, vertelt hij. “Ik was graag in Ardooie gebleven maar hier waren er niet direct opportuniteiten. Op een bepaald moment kreeg ik een telefoontje van iemand met de vraag of ik geen zin had om in Koekelare de horecazaak Den Doedel nieuw leven te helpen inblazen. Ik zou er bovendien ook kunnen wonen. Het aanbod was dus om meer dan één reden interessant. Inmiddels zijn we gestart, met succes overigens.”

Herinnering levendig houden

De horecaman in Laridon plooit zich dubbel om ook in de Noordomstraat in Koekelare de klanten tevreden te stellen. “Maar het is de bedoeling om op termijn terug te keren naar Ardooie”, zegt hij. “Toen ik afscheid nam van Christof heb ik hem beloofd om De Groene Dreve weer op te bouwen. Dat zal ook gebeuren. Ooit keer ik terug naar de Monseigneur Roelensstraat, in een compleet nieuwe zaak. Het is mijn manier om de herinnering aan Christof levendig te houden. Het plan is om er opnieuw een praatcafé uit te bouwen waar Christof zich goed zou gevoeld hebben. En waar we met de klanten kunnen genieten, in de wetenschap dat hij dicht bij ons is.”

Veel vraagtekens

Of het ooit tot een heropbouw komt van De Groene Dreve, is echter nog lang niet zeker. Het uitgebrande pand is volledig verloren en moet dus afgebroken worden. Begin september komen alle betrokken partijen samen om standpunten uit te wisselen en tot een beslissing te komen. Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) ziet op stedenbouwkundig vlak alvast geen probleem voor een heropbouw. Maar zo’n project kost natuurlijk veel centen en de vraag is wie dat gaat financieren. Johan Laridon is in elk geval optimistisch. “Waar een wil is, is een weg”, zegt hij. “En intussen nodig ik de Ardooienaars, die mij zo hard steunen, graag uit om in Koekelare kennis te komen maken met Den Doedel 2.0.”