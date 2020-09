Twintigtal huizen uren zonder drinkwater na ondergronds lek VHS

10 september 2020

18u12 0 Ardooie In de Monseigneur Roelensstraat in Ardooie borrelde in de nacht van woensdag op donderdag plots het water op uit de riolering en zelfs het asfalt. In korte tijd stond een deel van de straat blank.

De brandweer snelde ter plaatse maar kon weinig doen. De straat werd wel afgesloten voor alle verkeer. Een interventieploeg van De Watergroep werd ook opgeroepen. Een hoofdkraan werd dichtgezet zodat er niet langer water kon ontsnappen. Vanaf dan stroomde het water in de straat vrij snel weg via de riolering.

Door slijtage

Volgens Marijke De Vis, woordvoerster van De Watergroep, ontstond het ondergrond lek als gevolg van slijtage. “We beschikken over een netwerk van 34.000 kilometer leidingen”, klinkt het. “Het is normaal dat slijtage nu en dan voor een probleem zorgt. Maar dat proberen we altijd zo snel mogelijk op te lossen.” In Ardooie duurde het tot een stuk in de namiddag voor er opnieuw water uit de kraan kwam bij een twintigtal gezinnen die het al van ’s nachts zonder moesten stellen. Het ondergronds lek heeft niks te maken met de werken die momenteel worden uitgevoerd in de Kaaistraat, die uitgeeft op de Monseigneur Roelensstraat.