Twintiger opgepakt na overvallen op twee senioren in Ardooie LSI

19 september 2020

17u47

Bron: LSI 0 Ardooie In Ardooie is vrijdagnamiddag een 24-jarige man uit Ardooie opgepakt na twee overvallen op senioren. Telkens was hij op hun handtas en geld uit. De man is geen onbekende voor het gerecht en zal zich binnenkort via de snelrechtprocedure voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Rond 16.30 uur liep bij de politie de melding binnen dat op het Polenplein in Ardooie een 79-jarige vrouw was overvallen. Bij het verlaten van de bank werd ze vastgegrepen door de 24-jarige, die uit was op haar handtas. Tijdens de daaropvolgende schermutseling kwam de vrouw ten val. Ze liep een hoofdwonde en een gebroken pols op. Een ambulance diende de eerste zorgen toe en bracht de vrouw daarna naar het ziekenhuis.

De politie snelde ter plaatse en kon met de hulp van een alerte burger de gevluchte dader klissen. Een fouille leverde nog een identiteitskaart op van een 77-jarige vrouw die eerder die namiddag aan warenhuis Okay langs de Beverensestraat in Ardooie was overvallen en van haar handtas beroofd.

De overvaller kreeg na verhoor een dagvaarding in snelrecht mee, waardoor hij zich binnenkort voor de rechtbank in Brugge zal moeten verantwoorden.