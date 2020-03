Twee lichtgewonden bij zware kop-staartbotsing op ring LSI

13 maart 2020

09u18

Bron: LSI 7 Ardooie Op de ring tussen Ardooie en Pittem zijn vrijdagochtend drie voertuigen betrokken geraakt bij een zware kop-staartbotsing. Twee mensen raakten lichtgewond.

Rond 7.30 uur reden een vrachtwagen van waterdistributeur SIP Well, een BMW 3-reeks en een BMW X5 langs de Pittemsestraat van Ardooie richting Tielt. Door een manoeuvre van een vrachtwagen moest de werknemer van SIP Well halt houden. De automobilist in de BMW X5 merkte dit niet op en knalde op de BMW 3-reeks voor hem, die op zijn beurt tegen de vrachtwagen werd gekatapulteerd. De twee automobilisten raakten lichtgewond. Door het ongeval bleef een deel van de ring richting Tielt een tijdje afgesloten.