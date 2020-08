Twee coronabesmettingen bij diepvriesgroentenproducent Ardo, 30 personeelsleden van wortelwasserij worden maandag getest CDR

14 augustus 2020

15u42 18 Ardooie Twee werknemers van de Ardooise diepvriesgroentenproducent Ardo hebben positief getest op het coronavirus. Het gaat om personeelsleden van de wortelwasserij, waar dertig mensen werken. Allen worden maandag getest. De resultaten worden een dag later verwacht.

Ardo, goed voor 21 sites in negen landen en vierduizend personeelsleden, slaagde er tot nu toe goed in het coronavirus buiten te houden. Maar deze week kreeg het bedrijf het bericht dat een medewerker positief had getest. “Het gaat om iemand uit de wortelwasserij”, vertelt Tijl Goens, regiodirecteur voor België, Nederland en Duitsland. “Dat is een apart gebouw op onze site waar drie activiteiten gebeuren. In eerste instantie het voorwassen van alle wortelen, maar ook het onderhoud van het rollend materiaal en onze wagens en het herstel van houten kisten. Op die laatste afdeling is iemand besmet.” In totaal werken er vijf mensen bij het kistenherstel. Allen werden getest en zitten momenteel thuis in quarantaine.

De test van een van hen bleek ondertussen ook positief. “Daarom hebben we besloten alle dertig personeelsleden van de wortelwasserij te testen. Dat zal maandag gebeuren en dinsdag moeten de resultaten binnen zijn.” Goens hoopt dat het aantal besmettingen beperkt blijft. “Sowieso gelden er strenge maatregelen in ons bedrijf. Op je eigen werkpost moet je geen mondmasker dragen, maar zodra je je verplaatst is dit wel noodzakelijk. Zo creëren we bubbels op de werkvloer. Bovendien werken we in grote hallen en op grote afstand. Ook als die afstand even niet bewaard kan worden, zijn mondmaskers een must.”