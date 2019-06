Twaalf maanden effectieve celstraf voor stelende rusthuisvrijwilliger LSI

26 juni 2019

13u36

Bron: LSI 0 Ardooie Een 35-jarige man uit Ardooie is bij verstek veroordeeld tot 12 maanden effectieve celstraf voor een reeks van vijftien diefstallen tussen juni 2017 en maart 2018. Hij ging onder meer met geld van vrijwilligers in het rusthuis in Ardooie aan de haal.

Het was niet voor het eerst dat David V. zich voor een rechter moest verantwoorden. De voorbije jaren liep hij al vijf eerdere veroordelingen voor diefstallen op. “Hij leert er bitter weinig uit”, vond de openbare aanklager. V. pleegde tal van diefstallen in warenhuizen Okay in Roeselare en Wingene en Delhaize. Als patiënt in het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare stal hij ook spullen van een medepatiënt. In woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie tot slot ging hij via het OCMW aan de slag als vrijwilliger. “Maar dat vertrouwen beschaamde hij door geld en een portefeuille van ons te stelen”, aldus Linda Deven en Marie Spriet, die er ook als vrijwilliger achter de bar staan. “Hij ging zelfs met het geldkoffertje aan de haal dat we bij gelegenheid in de brievenbus deponeerden.” De rechter kende hen schadevergoedingen van 290 en 150 euro toe. David V. kwam niet op de rechtbank opdagen.