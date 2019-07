Tuinhuis uitgebrand Alexander Haezebrouck

01 juli 2019



Langs de Stationsstraat in Ardooie is in de nacht van zondag op maandag een tuinhuis van een woning volledig in vlammen opgegaan. De bewoners, een gezin met kinderen, merkte het vuur omstreeks 23.45 uur op en verwittigde de hulpdiensten. Zelf gingen ze schuilen bij overburen. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het hele tuinhuis in vlammen op ging. Ook de houten wanden rondom de tuin raakte beschadigd door de vlammen. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. Niemand raakte gewond, door de brand kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Stationsstraat ter hoogte van de Elf-Julistraat.