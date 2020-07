Terreinwagen met auto op aanhangwagen van snelweg af in Ardooie LSI

18 juli 2020

22u03

Bron: LSI 0 Ardooie Langs de E403 in Ardooie is zaterdagavond een terreinwagen met een auto op een aanhangwagen van de snelweg afgegaan. De automobilist raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde iets voor 20u in de richting van Kortrijk, tussen Lichtervelde en Ardooie. Om een nog onduidelijke reden ging de Ssang Yong Rexton en zijn aanhangwagen aan het slingeren. De man kreeg geen controle meer over het stuur en ging over kop. De aanhangwagen met daarop een Opel Zafira bleef rechtop en dook aan de rechterkant van de weg in de berm. Ook de terreinwagen kwam rechts in de berm tot stilstand. Zowel de terreinwagen, de aanhangwagen als de Opel Zafira op de aanhangwagen moesten getakeld worden.