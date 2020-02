Succesvol eerbetoon aan overleden juf Lucrèce wordt nog niveau hoger getild: 20 Ardooise lopers naar 100 kilometer run van Kom Op Tegen Kanker, derde Ardooise Urban Run op 15 februari Charlotte Degezelle

02 februari 2020

16u53 0 Ardooie Ardooie toont zich voor het derde jaar op rij van zijn meest sportieve kant voor Kom Op Tegen Kanker. Wat twee jaar terug begon als een eerbetoon aan de betreurde schooljuf Lucrèce Verhelle, is ondertussen uitgegroeid tot één van de evenementen van Ardooie. Op zaterdag 15 februari staat een derde Urban Run gepland zodat op zondag 22 maart 20 Ardooienaars, of vijf teams met de naam Team Lucrèce, aan de start van de 100 kilometer run van Kom Op Tegen Kanker in Knokke-Heist kunnen komen.

“Ons verhaal startte op 1 november 2017. Als eerbetoon aan en in nagedachtenis van onze mama Lucrèce gingen wij als familie een uitdaging aan”, opent Siegfried Feys. “Tijdens een Allerheiligennamiddag met (schoon)broers en (schoon)zussen hoorden we via reclamespots op de radio van een nieuw Kom op tegen Kankerevenement: de 100km-run. Na een helse periode beslisten we om, als herdenking en eerbetoon aan onze mama die in 2016 op 60-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor - deel te nemen aan dit loopevenement. Wat voor ons initieel in beperkte familiekring begon, groeide begin 2018 verder uit. Vrienden, (ex-)collega’s van mama en sympathisanten liepen warm voor het idee en steunden massaal onze uitdaging. Meer nog. Met de voorbereiding voor de 100km-run voor Kom op tegen Kanker groeide het idee om een heus Ardoois loopevenement op poten te zetten.”

Twee Ardooise scholen, GVB De Boomgaard waar Lucrèce zelf les gaf en IHK Ardooie engageerden zich, het ‘organisatieteam Lucrèce’ werd opgericht en de allereerste Ardooise Urban Run was een feit. In 2018 namen een 900-tal lopers deel. Dankzij dit event en een streekbierenavond konden dochters Laurien en Heleen, zoon Siegfried en schoonzoon Tom Oosterlinck op 18 maart 2018 deelnemen aan de 100 km-run. “Ons beoogde startbudget van 2.500 euro werd zelfs meer dan verviervoudigd tot een monsterbedrag van bijna 11.000 euro. Alles integraal voor Kom op tegen Kanker”, zegt Siegfried. En dat smaakte naar meer. Voor de tweede editie van de 100 km-run stonden vier teams, of 16 Ardooise lopers, in de startblokken wat betekende dat er 10.000 euro aan startgeld ingezameld moest worden. Hiervoor werd een tweede Ardooise Urban Run georganiseerd die vorig jaar 1.127 lopers en wandelaars lokte. “Na enkele weken waren we uitgerust en de evaluaties van zowel de Ardooise Urban Run als de 100 km-run waren positief. Bovendien werd de vriendschap tussen de 16 lopers steeds hechter wat voor ons een sein was om door te gaan. En kijk, dit jaar schrijft Team Lucrèce zich met vijf teams, goed voor 20 lopers, in voor de 100-km run die op 22 maart plaatsvind in Knokke-Heist. Elk van ons heeft een persoonlijke drijfveer en een gezonde dosis motivatie om de eindmeet te halen.”

De lopers zijn dit jaar Siegfried Feys, Davy Spiessens, Nele Debusschere, Annelies Vereecke, Jan Van der Straeten, Robrecht De Deygere, Nele Maeseele, Kimara Goethals, James Verhaeghe, Filip Vandoorne, Heleen Feys, Inne Vancoillie, Shana De Backer, Kevin Herbots, Tom Oosterlinck, Laurien Feys, Axelle Feys, Heidi Dedeyger, Geert De Batselier, Wouter Verbrugghe. “Maar vijf teams betekent echter ook dat er 12.500 euro als startbudget in te zamelen is voor Kom op tegen Kanker. Daarom gaan we voor een derde editie van de Ardooise Urban Run.” Die vindt plaats op 15 februari en er is een kidsrun, een urban run en een urban wandeling. De sportievelingen doorkruisen via een vernieuwd parcours beide scholen, verschillende openbare gebouwen, cafés en winkels. Deelnemers betalen de dag zelf een vrije bijdrage maar dienen zich vooraf te registreren via www.ihka.be of www.gvbdeboomgaard.be.”