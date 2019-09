Stom ongeval maakt einde aan leven van kwieke gepensioneerde schooljuf (80) VHS

10 september 2019

20u14 0 Ardooie Het bizarre ongeval waarbij maandagmiddag weduwe Lena Vanhecke (80) om het even kwam toen ze aan het depot van de technische dienst gegrepen werd door een kraan, zindert na in Ardooie. “Jammer dat Lena op die manier moet gaan”, klinkt het bij de buren.

Het drama gebeurde op een boogscheut van haar woning in de Brabantstraat in Ardooie. Lena Vanhecke was net voordien met haar fiets vertrokken om glas weg te brengen, naar de glasbollen die langs de Begoniastraat opgesteld staan naast de inrit naar het depot van de gemeentelijke technische dienst. De weduwe werd aangereden door een nochtans ervaren kraanman die met z’n gevaarte op weg was naar het depot. De vrouw stierf ter plekke.

Actieve weduwe

Lena Vanhecke die tot aan haar pensioen schooljuf was in de plaatselijke meisjesschool, verloor in maart 2011 haar man, Luciaan Ducatteeuw. Ook na zijn dood bleef ze wonen in hun statige villa langs de Brabantstraat in Ardooie. “Ze was nog bijzonder kwiek, sukkelde alleen een beetje met één van haar knieën”, weten de buren. “Lena trok zo goed mogelijk haar plan, ze reed nog zelf het gras af en onderhield haar tuin met eigen handen. Ook binnen was het altijd piekfijn in orde. Ze hield van een babbeltje en stond altijd klaar om anderen te helpen. Lena vond het ook leuk om nu en dan eens iemand over de vloer te krijgen. Dat maakte haar dag altijd goed. En als het even kon, trok ze er op uit met de fiets.” Het is nog niet bekend waar en wanneer de uitvaartplechtigheid van Lena Vanhecke plaatsvindt.