Stil protest tegen Ventilusproject tijdens BinckBank Tour Charlotte Degezelle

28 september 2020

10u16 0 Ardooie Verschillende actiecomités die zich al geruimte tijd kanten tegen de geplande hoogspanningslijn Ventilus plannen morgen, dinsdag 29 september, een stil protest tegen het voorstel dat op vandaag op tafel ligt. Langs de route van de BinckBank Tour, met start in Blankenberge en aankomst in Ardooie, willen ze met affiches, spandoeken en beschilderde zeilen het volgens hen gebrekkige onderzoek naar gezondheidsrisico’s en minder schadelijke alternatieven aankaarten.

Enkele weken terug stuurden de burgemeesters van Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Wingene nog een gezamenlijke brief naar de Vlaamse en Federale regering. Daarin vroegen ze nadrukkelijk verder onderzoek naar alternatieven voor de geplande bovengrondse hoogspanningslijn. Dezelfde verzuchting leeft ondertussen al ruim een jaar bij de buurtcomités. In de BinckBank Tour, die morgen doorheen een deel van het zoekgebied voor de verbinding passeert, zien de bezorgde omwonenden een unieke kans om hun vraag nogmaals aan een breed publiek te stellen. Maar dit op een sportieve manier. “We willen de koers absoluut niet verstoren”, verzekert Lichterveldenaar Franky Snaet. “We willen de gelegenheid wel aangrijpen om opnieuw ons ongenoegen te uiten over de plannen van Elia met het Ventilusproject. Vooral over het feit dat het alternatief van een gelijkstroomverbinding ondergronds niet wordt onderzocht. Maar ook het gebrek aan metingen, een wetgeving hierrond en het besef dat we op deze manier nooit zullen weten aan hoeveel straling we zullen blootgesteld worden, baart ons zorgen.”

Concreet zullen langs het parcours boodschappen als ‘Hoogspanning ondergronds!’, ‘Ventilus, een ziekelijk voorstel’ en ‘Hier geen hoogspanning’ te zien zijn. Er worden tien verreikers uitgestald met containers met grote borden, beplakt met affiches. Daarnaast zullen er spandoeken en zeilen te zien zijn, net als een heleboel raamaffiches langs de route.

Voorzorgsprincipe

Met Ventilus wil Elia een nieuwe hoogspanningsverbinding realiseren, die de stroom van de windparken op zee richting binnenland brengt. De plannen voor een bovengrondse hoogspanning van 380kV door West-Vlaanderen stootten van bij de start in het voorjaar van 2019 op veel protest. Bij een studie naar alternatieve technieken werd de mogelijkheid tot een ondergrondse verbinding op gelijkstroom al snel van tafel geveegd. “Elia wil dit niet verder onderzoeken. Nochtans is het minder schadelijk voor de gezondheid en zou Vlaanderen hiermee een pioniersrol kunnen spelen. Bovendien weten we niet aan welke risico’s we precies blootgesteld zullen worden als Ventilus toch bovengronds komt. We hebben geen meetgegevens en er is geen wetgeving. Alleen al omwille van het voorzorgsprincipe moeten we dus maximaal voor een ondergronds alternatief in gelijkstroom gaan”, besluit Snaet.