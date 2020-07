Steuncomité zamelt geld in na verwoestende brand in café in Ardooie LSI

18 juli 2020

12u22

Bron: LSI 0 Ardooie Op initiatief van buren en vrienden van café-uitbaters Johan Laridon en Christof Vande Vyver, wiens café donderdagmiddag uitbrandde, is een steuncomité opgericht. Op een rekeningnummer kan wie wil een bedrag storten. Elke cent gaat naar de slachtoffers.

Bij de brand in café De Groene Dreve raakte Christof Vande Vyver levensgevaarlijk gewond. Het café in het centrum van Ardooie is volledig vernield. Op www.doneeractie.nl loopt al een inzamelingsactie maar buren en vrienden bundelen nu ook de krachten. Er is een rekeningnummer BE83 7360 7112 5215 op naam van steuncomité De Groene Dreve. Johan Laridon zal er medevolmacht over hebben en tot de laatste cent over kunnen beschikken. Wie een initiatief wil nemen om de slachtoffers te steunen, wordt gevraagd contact op te nemen met het steuncomité De Groene Dreve. Dat kan via de Facebookpagina Steuncomité De Groene Dreve Ardooie. In verschillende handelszaken is al een steunpotje geplaatst waarin ook een bijdrage kan gestopt worden. Ook het kippenkraam van Kris Declerck op de markten in Izegem en Ardooie doet mee.