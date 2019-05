Stem uitgebracht, en dan nu... met Lego spelen: sp.a-kandidaat Gerdi Casier brengt kieszondag door op schoolfeest Charlotte Degezelle

26 mei 2019

12u18 35

Het is meer dan alleen kieszondag voor Gerdi Casier. De Rumbekenaar staat dan wel voor sp.a op de tiende plaats voor het Vlaams Parlement, maar tegelijkertijd is hij ook directeur van de Tasscheschool in Ardooie waar vandaag het jaarlijkse schoolfeest plaatsvindt. Van dat ogenblik werd ook gebruik gemaakt om hun Legolabo te openen. “Ik ben deze morgen eerst gaan stemmen, en nu gaat m’n aandacht volledig naar het schoolfeest. Tegen 17 uur trek ik dan wel naar café St. Georges, ons Roeselaarse lokaal, om de uitslagen mee te volgen. Maar uiteindelijk draait het vandaag allemaal om STEM(men)”, lacht Gerdi.

Het gloednieuwe Legolab kadert inderdaad binnen STEM, wat staat voor science, technology, engineering en mathematics. “Onder impuls van het oudercomité kiezen wij binnen STEM resoluut voor het Legoverhaal”, zegt Gerdi. “We lieten ons hierbij inspireren door de Brugse school De Stempel. Lego is een universeel verhaal. In het Legolab gaan de kinderen uit van een probleemstelling. Met de Legotools ontwerpen en construeren ze een oplossing die ze vervolgens optimaliseren en uiteindelijk aan de groep presenteren.”

Het Legolab is er op vandaag voor alle kinderen van de Tasscheschool vanaf het derde kleuter. Op termijn wil de school het lab ook graag openstellen voor andere scholen.