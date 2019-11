Speelgoedinzamelactie Ieder Kind een Sint groot succes CDR

18 november 2019

08u15 0

De speelgoedinzamelactie van KWB Ardooie in het kader van Ieder Kind een Sint was een enorm succes. Er kon een kleine bestelwagen aan speelgoed afgeleverd worden bij het St-Maartenshuis in Koolskamp. De vrijwilligers van het St-Maartenshuis zullen nu het speelgoed verdelen onder kansarme gezinnen zodat effectief elk kind dit jaar een verrassing krijgt van Sinterklaas.