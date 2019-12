Skumforel’n organiseren kerstmarkt CDR

20 december 2019

De Skumforel’n vormen het Dorpsplein van Koolskamp op zaterdag 21 december voor de vierde keer om tot een kerstmarkt. Ze zorgen samen met elf Koolskampse en Ardooise verenigingen voor een uitgebreid aanbod aan drankjes en hapjes. Dit jaar zullen de KVLV/LG, +13, Harmonie Sint-Cecilia, KLJ, MC Free Birds, de Uilesmijters, de chiro, Amar, wijkcomité Heuvelhove, de Ardoy Dogs en het Padderijcomité iedereen te verwennen met warme en koude lekkernijen. De kerstmarkt is deels overdekt zodat er bij regen kan geschuild worden en voor de kleinsten is er een apart speelhoekje. Iedereen is welkom vanaf 17 uur.