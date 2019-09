Sioen Industries wint Leeuw van de Export VDI

19 september 2019

11u55

Bron: Belga 4 Ardooie Sioen Industries heeft de Leeuw van de Export gewonnen. Het gaat om een jaarlijkse prijs die Vlaamse bedrijven beloont omdat ze uitzonderlijke exportcijfers kunnen voorleggen.

Sioen won de prijs in de categorie van bedrijven met vijftig of meer werknemers. Het liet daarmee genomineerden als Construx uit Hulst een Marelec Fodo Technologies uit Nieuwpoort achter zich. Sioen vervaardigt garens, vezels, weefsels, kleuroplossingen, technisch textiel en beschermkledij. Het bedrijf telt wereldwijd 25 vestigingen en twaalf verkoopkantoren. Hun producten worden in 127 landen verkocht.

“Hun focus op onderzoek en ontwikkeling wist de jury ervan te overtuigen dat Sioen Industries deze prijs verdient”, vertelt Claire Tillekaerts van Flanders Investment & Trade. “Door continu te blijven innoveren, slaagt het bedrijf erin om als een van de enige Vlaamse textielbedrijven sterk te blijven groeien, binnen en buiten Europa. Die groei combineert de producent met investeringen in Vlaanderen.”