Sioen in de prijzen met slim zeil tegen ladingsdiefstallen CDR

10 oktober 2020

13u31 0

De Ardooise textielproducent Sioen heeft in Duitsland de tweejaarlijkse Telematik Award gewonnen met Detector, een ingenieuze oplossing om het stijgende aantal ladingdiefstallen bij vrachtwagens tegen te gaan. Detector is een slim vrachtwagenzeil dat een alarm doet afgaan zodra er mee geknoeid wordt. De Telematik Award is de hoogste onderscheiding die kan worden toegekend aan bedrijven die uitstekende prestaties hebben verricht op het gebied van telematica.