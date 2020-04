Sioen draait overuren om filterstoffen te leveren voor mondmaskers van de overheid: “We schakelden van twee naar drie ploegen en werken nu ook in het weekend” Hans Verbeke

27 april 2020

19u51 1 Ardooie Textielbedrijf Sioen uit Ardooie levert straks zes miljoen filterstoffen die de overheid wil uitdelen aan de Belgische bevolking. Die filterstoffen moeten ingebracht worden in de maskers die we zelf moeten maken. “We zijn blij dat we kunnen helpen, maar het is organisatorisch een helse klus”, zegt Joost Wille, verantwoordelijk voor Research & Development bij Sioen.

Het Ardooise bedrijf is vooral gekend voor haar kledij voor veiligheidsdiensten. Enkele weken geleden experimenteerde het al met de ontwikkeling van een filter in fijngeweven stof om te gebruiken in mondmaskers. “We kwamen tot een filterstof met fijne vezeltjes die de partikeltjes tegenhouden die het coronavirus helpen verspreiden. De stof voldeed echter net niet aan de strenge eisen voor FFP2-mondmaskers”, zegt Joost Wille. “Maar ze is wel meer dan geschikt voor de mondmaskers die we straks met zijn allen moeten dragen op het openbaar vervoer.”

De klok rond werken

Dankzij het netwerk van contacten bij Sioen kreeg het bedrijf door de overheid een contract toegewezen voor de productie van zes miljoen filterstoffen. Deltrian, een bedrijf uit Fleurus, levert de rest. “Sinds enkele dagen wordt in onze vestiging in Luik de klok rond gewerkt om de productie rond te krijgen tegen 20 mei”, gaat Wille verder. “We schakelden er van twee naar drie ploegen en werken nu ook in het weekend. Medewerkers van andere diensten springen bij. Het versnijden van de filterstoffen gebeurt in ons dochterbedrijf Coatex in Poperinge. De verpakking wordt ook een uitdaging: we zijn daar namelijk niet voor uitgerust. Momenteel onderhandelen we daarvoor met maatwerkbedrijven.

Wasbaar en duurzaam

Tegen 4 mei moeten de eerste zeshonderdduizend filterstoffen de deur uit zijn. “Alle andere orders zijn uitgesteld”, weet Wille. “We concentreren ons nu honderd procent op de filterstoffen.” Sioen krijgt van de overheid anderhalf miljoen euro om de filterstoffen te produceren. “Maar we zijn vooral blij dat we kunnen helpen om het verschil te maken met een kwalitatief uitmuntend product.”

De linnenstoffen zijn bijzonder duurzaam. “Dat weten we uit testen. Een groot voordeel is dat het filtermateriaal wasbaar is. Minstens tientallen keren voor zover we nu weten. Maar vermoedelijk is het nog veel meer. De tijd om dat aspect grondiger te testen, ontbrak ons tot dusver.”

